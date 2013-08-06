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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:36161

В Сумах отпраздновали годовщину Государственного Гимна Украины

Благотворительным тематическим концертом отметили артисты Сумской областной филармонии 25-летний юбилей со времени принятия Верховной Радой Украины музыкальной редакции Государственного гимна Украины.

В концерте приняли участие лауреаты всеукраинских и международных художественных конкурсов: ансамбль народной песни «Слобожанські барви», заслуженный артист Украины Леонид Матвиенко, солисты-вокалисты Александр Мирошник, Юрий Надточий, Ольга Штыка, Елена Гришкин, Андрей Лебеденко, саксофонист Андрей Гололобов.

О популярности произведений патриотической тематики свидетельствуют аншлаг в концертном зале филармонии и коллективное исполнение присутствовавшими Государственного Гимна Украины в начале концерта, а также бурные аплодисменты после выполнения любимых сумчанами песен П. Майбороды, О.Билаша, А.Злотник, Н.Мозгового, Г.Татарченко и известных украинских народных песен. Программу вела популярная ведущая концертных программ Елена Левенец, сообщает сайт облсовета.

Общество Гимн Украины Филармония
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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