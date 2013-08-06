В Сумах отпраздновали годовщину Государственного Гимна Украины

В концерте приняли участие лауреаты всеукраинских и международных художественных конкурсов: ансамбль народной песни «Слобожанські барви», заслуженный артист Украины Леонид Матвиенко, солисты-вокалисты Александр Мирошник, Юрий Надточий, Ольга Штыка, Елена Гришкин, Андрей Лебеденко, саксофонист Андрей Гололобов.
О популярности произведений патриотической тематики свидетельствуют аншлаг в концертном зале филармонии и коллективное исполнение присутствовавшими Государственного Гимна Украины в начале концерта, а также бурные аплодисменты после выполнения любимых сумчанами песен П. Майбороды, О.Билаша, А.Злотник, Н.Мозгового, Г.Татарченко и известных украинских народных песен. Программу вела популярная ведущая концертных программ Елена Левенец, сообщает сайт облсовета.
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