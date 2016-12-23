В Ромнах задержали полицейского на взятке

Сегодня, 16 января, сотрудники прокуратуры совместно со следователями внутренней безопасности полиции задержали командира взвода Роменского межрайонного отдела управления полиции охраны на получении 5000 грн от подчиненного.
Информацию подтвердили в пресс-службе прокуратуры Сумской области. По ее данным, командир взвода вымогал от подчиненного вначале 12 тыс. грн, а затем получил 5000 якобы для передачи «кому надо», чтобы подчиненного не уволили с работы.
Более подробной информации прокуратура пока не сообщает.
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