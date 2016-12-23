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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 17:06536

В Ромнах задержали полицейского на взятке

В Ромнах полицейского задержали по подозрению во взятке.

Сегодня, 16 января, сотрудники прокуратуры совместно со следователями внутренней безопасности полиции задержали командира взвода Роменского межрайонного отдела управления полиции охраны на получении 5000 грн от подчиненного.

Информацию подтвердили в пресс-службе прокуратуры Сумской области. По ее данным, командир взвода вымогал от подчиненного вначале 12 тыс. грн, а затем получил 5000 якобы для передачи «кому надо», чтобы подчиненного не уволили с работы.

Более подробной информации прокуратура пока не сообщает.

Право Взятка
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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