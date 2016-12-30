Сумские копы задержали подростка с наркотиками

14 января, около часа ночи, патрулируя пер. 9-го мая, инспекторы заметили парня, который нарушал общественный порядок. Общаясь со стражами порядка, 16-летний парень заметно нервничал.
Патрульные заметили, что на руке юноши находится вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое.
Это вещество, но в гораздо большем количестве, обнаружили в его кармане при поверхностной проверке. Им была полностью засыпан один из карманов куртки.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции, которой передали жителя Сумского района для проведения дальнейших следственных действий.
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