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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:22338

Сумские копы задержали подростка с наркотиками

Патрульные обнаружили несовершеннолетнего, который имел полный карман вещества растительного происхождения, похожего на наркотическое.

14 января, около часа ночи, патрулируя пер. 9-го мая, инспекторы заметили парня, который нарушал общественный порядок. Общаясь со стражами порядка, 16-летний парень заметно нервничал.

Патрульные заметили, что на руке юноши находится вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое.

Это вещество, но в гораздо большем количестве, обнаружили в его кармане при поверхностной проверке. Им была полностью засыпан один из карманов куртки.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции, которой передали жителя Сумского района для проведения дальнейших следственных действий.

Право Наркотики
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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