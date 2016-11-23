Четыре семьи сумских АТОшников получат средства на приобретение жилья В Сумах специальная комиссия приняла решение о назначении целевой денежной компенсации для приобретения жилья трем членам семей погибших военнослужащих, принимавших непосредственное участие в антитеррористических операциях и инвалиду II группы из числа участников АТО, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Средства в сумме почти 3,2 млн грн уже перечислены департаментом социальной защиты населения на специальные счета, открытые заявителями в отделениях «Ощадбанка». Семьи смогут приобрести себе жилье в течение 2017 года.

Напомним, Кабмин утвердил механизм целевой денежной компенсации для приобретения жилья семьями погибших участников Антитеррористической операции и инвалидами из числа участников АТО. Это означает возможность самостоятельно выбирать наиболее приемлемое жилье и покупать его за счет средств денежной компенсации, предоставленной Кабмином.

Право на получение денежной компенсации в соответствии с Порядком выплаты денежной компенсации за надлежащие для получения жилые помещения членам семей погибших военнослужащих, принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции, а также инвалидам I-II группы из числа военнослужащих, участвовавших в указанной операции, и требуют улучшения жилищных условий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2016 года имеют:

- члены семей погибших военнослужащих, смерть которых связана с непосредственным участием в антитеррористической операции, статус которым предоставлен в соответствии с абзацем восьмым пункта 1 статьи 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и находящихся на квартирном учете;

- инвалиды войны I и II группы, определенные в пункте 11 части второй статьи 7 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», которые находятся на квартирном учете.

В Сумах создана комиссия по рассмотрению заявлений членов семей погибших военнослужащих и инвалидов о выплате денежной компенсации на строительство (приобретение) жилья.

Всего в прошлом году комиссия рассмотрела пять заявлений. Одному просителю по объективным причинам было отказано.