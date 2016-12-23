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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:56222

Спасатели предупреждают сумских водителей о небезопасной ситуации на дороге

В ночь на 17 января в Украине ожидается сильный туман. Плохая видимость сохранится и утром, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Особо осторожными стоит быть водителям Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской областей.
Видимость составит лишь 200-500 м.

Общество Спасатели
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