Спасатели предупреждают сумских водителей о небезопасной ситуации на дороге

Особо осторожными стоит быть водителям Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской областей.
Видимость составит лишь 200-500 м.
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