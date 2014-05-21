В Сумах хотят перенести детскую площадку 16 января заместитель председателя Сумского областного совета Татьяна Головко провела прием граждан по личным вопросам.

К заместителю главы областных депутатов обратились сумчане со своими наболевшими вопросами. Один из посетителей не доволен, что на перекрестке улиц Пушкина и Ярослава Мудрого размещена детская площадка, которая из-за отсутствия детей в окружающих домах не используется по назначению. Здесь только собираются любители водки. Поэтому, по мнению гражданина, сооружения лучше перенести на территорию детского сада, что поблизости.

Татьяна Головко взяла просьбу во внимание для дальнейшего реагирования.