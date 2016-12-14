Конотопские полицейские задержали 18-летнюю девушку, которая ограбила пенсионерку Воспользовавшись темнотой, злоумышленница вырвала из рук пожилой женщины сумку, после чего убежала. И хотя потерпевшая не разглядела ее приметы, правоохранители установили личность грабительницы и задержали ее. Ею оказалась 18-летняя девушка, которая уже имела неприятности с Законом. За подобное ей может грозить до четырех лет лишения свободы.

Вечером на пульт «102» поступило сообщение от 55-летней жительницы района о том, что только неизвестный ограбил ее старенькую мать.

На вызов немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейским 79-летняя потерпевшая рассказала, что возвращаясь из гостей домой к ней подбежала неизвестная девушка и, вырвав из рук сумку, где находилось 800 гривен, убежала.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили личность грабительницы и уже на следующий день задержали ее по месту жительства. Ею оказалась 18-летняя жительница Конотопского района, которая уже попадала в поле зрения правоохранителей за совершение имущественного преступления. Девушка нигде не работала и вела аморальный образ жизни.

Последняя призналась в содеянном и рассказала, что в тот день приезжала в деревню, где живет потерпевшая, чтобы погостить у знакомых. Когда шла по улице, увидела, что ей на встречу идет неизвестная женщина. Воспользовавшись темнотой, она вырвала из ее рук сумку, после чего убежала. Добытые преступным путем деньги девушка потратила на развлечения и спиртное.

Следователи полиции в отношении подозреваемого сразу открыли уголовное производство по которому провели полное досудебное расследование. Какое наказание понесет злоумышленница решит суд, ведь согласно ч.1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины ей может грозить от большого штрафа до четырех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.