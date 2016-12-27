В Сумах ожидают страшную стоимость на проезд в троллейбусах Мэр Сум не стал озвучивать рассчитанную КП «Электроавтотранс» экономически обоснованную стоимость проезда в троллейбусах.

Вопрос подняли 16 января на аппаратном совещании в мэрии.

- Как предприятие, еще на плаву? – поднял мэр Сум Александр Лысенко директора КП «Электроавтотранс» Виталия Однорога. – Сколько по минималке плюсом у вас?

- По зарплатному фонду увеличение порядка 300 тысяч, - ответил тот. – И по электроэнергии увеличение порядка 1,2 млн.

- Проездные покупают?

- Начали покупать, не активно, но больше, чем раньше.

- Что нас ждет, ваши прогнозы?

- Мы сделали расчет нового тарифа, подали на проверку.

- Вы мониторили по другим городам? Где еще возят, как у нас? Троллейбус в Виннице 3 гривны. То, что я от вас получил, это окончательная цифра?

- На сегодняшний день да.

- Не говорите вслух ее, потому что я пока боюсь. Давайте 10 раз проверим, с общественными активистами, с экономистами, со специалистами, у вас есть пассажиропоток, а потом скажем: вот такая ситуация. И главное скажите: в связи с чем это? В связи с подорожанием этого, этого и этого… А потом уже будем принимать решение, подумаем, какую часть будем компенсировать из бюджета.

Позже мэр признался, что стоимость проезда будет больше 2 грн, но не больше 3 грн.