Пограничники задержали сумчан, которые пытались переправить в Россию коров

Реализуя заранее полученную информацию о возможной противоправной деятельности, пограничный наряд неподалеку от госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Миропольское и российским Поповка задержал двух граждан Украины, которые пытались осуществить незаконное пересечение государственной границы вне пункта пропуска и переправить на территорию России две головы крупного рогатого скота.
Сейчас на нарушителей составлены протоколы о содеянном ими административного правонарушения. Крупный рогатый скот в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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