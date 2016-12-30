Пограничники задержали сумчан, которые пытались переправить в Россию коров Сегодня ночью пограничники отдела «Краснополье» Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу крупного рогатого скота.

Реализуя заранее полученную информацию о возможной противоправной деятельности, пограничный наряд неподалеку от госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Миропольское и российским Поповка задержал двух граждан Украины, которые пытались осуществить незаконное пересечение государственной границы вне пункта пропуска и переправить на территорию России две головы крупного рогатого скота.

Сейчас на нарушителей составлены протоколы о содеянном ими административного правонарушения. Крупный рогатый скот в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.