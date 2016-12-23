Сумские пограничники задержали молдованина, которого разыскивает Интерпол 16 января в пункте пропуска «Бачевск» пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, которого разыскивает Интерпол.

Во время проведения пограничного контроля граждан, въезжающих в Украину микроавтобусом марки Volkswagen Transporter Т4 молдавской регистрации, пограничники обнаружили и задержали 37-летнего молдаванина, который следовал в качестве пассажира.

По предварительным данным установлено, что согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, данный гражданин числится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Республику Молдова для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления - мошенничество.

Сейчас мужчина задержан, после проведения процессуальных действий в установленном порядке передан компетентным органам, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.