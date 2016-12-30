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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:3175

Сумчанин угорел в собственном доме

В Сумах во время ликвидации пожара в жилом доме пожарные обнаружили тело хозяина.

Сегодня, 17 января, в 6:43 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании в жилом доме на двух хозяев по ул. Круговая в г. Сумы.

О пожаре сообщил сосед, который почувствовал резкий запах дыма. На место вызова были направлены оперативно-спасательные подразделения 1-й и 2-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что из-за несвоевременности вызова огнем уже охвачено кухню и жилую комнату. Через плотное задымление одной половины дома спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. При проведении разведки в одной из комнат на полу было обнаружено тело хозяина 1960 г.р. без признаков жизни. Благодаря оперативным действиям сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям удалось не допустить распространения огня на весь дом.

В 7:32 пожар был локализован, а в 10:10 - ликвидирован. Всего в ликвидации возгорания было привлечено 15 человек личного состава и 4 единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара огнем уничтожена кровля на площади 20 кв.м., холодильник, стол, окна, входные двери и вещи домашнего обихода.

Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем хозяина

Право Пожар
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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