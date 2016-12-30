В Сумах дружок мажора на «Бехе» угрожал копам травматом Патрульные обнаружили нетрезвого водителя и задержали его знакомого, который хотел повлиять на рассмотрение дела предметом, похожим на пистолет.

13 января, в полночь, экипаж патрульных заметил автомобиль BMW X6, который проехал на запрещающий сигнал светофора на перекрестке проспекта Михаила Лушпы и улицы Героев Крут.

В дальнейшем водитель проехал еще один светофор на красный свет, после чего его догнали и остановили стражи порядка. Водитель имел признаки алкогольного опьянения.

В присутствии двух свидетелей мужчина отказался пройти освидетельствование на алкотестере и в медицинском учреждении.

Полицейские начали составлять на него административные материалы по статье 130 (управление в состоянии опьянения) и 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП.

При оформлении админматериалов к водителю подошли 2 мужчин, как выяснилось впоследствии, его друзья, которые начали мешать инспекторам. Граждане вели себя вызывающе, затем один из них подошел к водителю и со словами «Сейчас я с ними разберусь» достал из кармана предмет, похожий на пистолет.

Руководствуясь требованиями действующего законодательства полицейские, вытянув и приведя в боевую готовность табельное огнестрельное оружие, потребовали прекратить правонарушение и положить оружие на землю.

29-летний мужчина не реагировал на требования и частично положил оружие в карман, при этом держал руку на рукоятке. Инспекторы применили к нему физическую силу и спецсредства - наручники.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Предметом, который был у него в руках, предварительно, оказался травматический пистолет 9-миллиметрового калибра.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 345 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» УК.