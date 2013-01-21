На Крещение в Сумах состоится Крестный ход Исполнительный комитет предоставил Сумской епархии Украинской Православной Церкви (МП) разрешение на проведение 19 января Крестного хода, а общине преподобного Сергия Радонежского Украинской Православной Церкви (МП) - Богослужение и праздничного молебна.

Прихожане Сумской епархии УПЦ пройдут в четверг (с 12:30 до 13:00) от Спасо-Преображенского кафедрального собора (ул. Соборная, 31) до ул. Героев Сумщины и проведут публичное богослужение с освящением воды на реке Псел у Харьковского моста. В 14:00 двинутся в обратном направлении.

В тот же день община преподобного Сергия Радонежского УПЦ с 8:00 по 14:00 проведет на берегу реки Псел у ГРК «Здыбанка» богослужение и праздничный молебен.

Исполнительный комитет также поручил соответствующим структурным подразделениям обеспечить охрану общественного порядка во время проведения этих мероприятий, контроль за соблюдением правил безопасности во время освящения воды на реке и дежурство медицинских работников.