На Крещение в Сумах состоится Крестный ход

Прихожане Сумской епархии УПЦ пройдут в четверг (с 12:30 до 13:00) от Спасо-Преображенского кафедрального собора (ул. Соборная, 31) до ул. Героев Сумщины и проведут публичное богослужение с освящением воды на реке Псел у Харьковского моста. В 14:00 двинутся в обратном направлении.
В тот же день община преподобного Сергия Радонежского УПЦ с 8:00 по 14:00 проведет на берегу реки Псел у ГРК «Здыбанка» богослужение и праздничный молебен.
Исполнительный комитет также поручил соответствующим структурным подразделениям обеспечить охрану общественного порядка во время проведения этих мероприятий, контроль за соблюдением правил безопасности во время освящения воды на реке и дежурство медицинских работников.
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