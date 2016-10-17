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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:08135

Завтра в Сумах будут временно выключать свет

Об этом сообщили в филиале «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго».

Отключения связаны с ремонтными работами на воздушных линиях, электрооборудовании и подключением новых абонентов.

18 января, с 9:00 до 16:00, света не будет по ул. Патона;

с 8:00 до 16:00 - по ул. Глинки (д. №№ 54-70), ул. Боровая, ул. Ахтырская (д. №№ 44, 46, 33, 35), ул. 6-ая Продольная (д. №№ 18-48), ул. Нахимова (д. №№ 33-85).

После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.

Общество Отключение света
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