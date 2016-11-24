Завтра в Сумах снова будут выключать свет

Отключения связаны с ремонтными работами на воздушных линиях, электрооборудовании и подключением новых абонентов.
19 января с 9:00 до 16:00 электроснабжения прекратят по ул. Родниковая (д. №№ 31-37), ул. Ахтырская (д. №№ 30-42), проезд 4-й Парковый (д. №№ 13-17), ул. Марко Вовчок (д. №№ 17-21);
с 8:00 до 16:00 - по пер. Пришибской.
После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.
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