Завтра в Сумах снова будут выключать свет Об этом сообщили в филиале «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго».

Отключения связаны с ремонтными работами на воздушных линиях, электрооборудовании и подключением новых абонентов. 20 января с 9:00 до 16:00 ремонтные работы будут вестись по ул. Марко Вовчок (д. №№ 23-29), ул. Родниковая (д. №№ 14-18), проезд 3-й Парковый (д. №№ 13-16); с 8:00 до 15:00 - ул. Марата. После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.