В Шосткинскую ЦРБ поступило трое пациентов с обморожениями

Двое из жителей Шостки оказались на больничной койке с обморожениями разной степени тяжести, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.
- Хворі не дуже соціально-адпатовані, тому не вбереглися від обмороження, - сказал главный врач Центральной районной больницы Олег Штогрин.
Всего с начала сезона в ЦРБ поступило трое пациентов с обморожениями, один из них - приезжий, двое – шосткинцы.
Что касается гриппа и ОРВИ, то, по словам доктора, роста заболеваемости пока не наблюдается, однако диагностируется много осложнений в виде пневмоний.
- Ускладнень у вигляді пневмоній стало набагато більше, ніж минулого року. Як приклад, ми попередньо запаслись антибіотиками на січень, а станом на минулу п’ятницю цей запас уже закінчився. Тож ще раз наголошую, що своєчасне звернення за медичною допомогою дозволить запобігти ускладненням і значно швидше одужати, - отметил Олег Штогрин.
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