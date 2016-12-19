В Сумах отыграли второй тур индорхоккеистки

В турнире принимают участие 6 команд, 5 из которых по сути являются сумскими: СДЮШОР «Динамо», «Сумчанка», «ИФК СумГПУ», ОДЮСШ-КСД и Юношеская сборная Украины. К ним примкнула Сборная Полтавы.
По итогам двух туров первое место занимает «Сумчанка», не потерявшая ни одного очка - 40. Второй идет «ИФК СумГПУ» - 34, третьи – полтавчанки – 23…
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