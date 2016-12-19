В Сумах отыграли второй тур индорхоккеистки 11-14 января в Сумах проходил второй тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женщин.

В турнире принимают участие 6 команд, 5 из которых по сути являются сумскими: СДЮШОР «Динамо», «Сумчанка», «ИФК СумГПУ», ОДЮСШ-КСД и Юношеская сборная Украины. К ним примкнула Сборная Полтавы.

По итогам двух туров первое место занимает «Сумчанка», не потерявшая ни одного очка - 40. Второй идет «ИФК СумГПУ» - 34, третьи – полтавчанки – 23…