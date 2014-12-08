Сумчане просят президента перезахоронить Олександра Олеся на Сумщине

Звернення до Президента України

Петра ПОРОШЕНКА

Шановний Петре Олексійовичу!

Звертаємося до Вас у вельми важливій державній і загальнонаціональній справі. Мовиться про перепоховання видатного українського поета, активного учасника Визвольних змагань двадцятих років минулого століття за незалежність України (був січовим стрільцем, державним діячем) Олександра Олеся. Як відомо, він помер 1944 року в еміграції, в Чехословаччині, під час Другої світової війни, коли дізнався, що його сина, Ольжича, теж поета, вченого, борця за волю України, було закатовано у фашистському таборі Освенцім. Батькове серце не витримало такої тяжкої втрати. Поховали Олександра Олеся на Ольшанському кладовищі у Празі.

Минуло понад сімдесят років. За цей час Україна здобула незалежність. Про повернення на рідну землю, хоч би і тлінними останками, мріяла більшість українців, які внаслідок московсько-більшовицької навали і тривалої окупації нашої Батьківщини змушені були шукати собі місце під сонцем в інших, сусідніх народів та на далеких материках. З могилою Олександра Олеся ситуація склалася так, що саме тепер є змога його прах разом з прахом дружини Віри Кандиби (справжнє прізвище поета) повернути в Україну. І не просто в Україну, а в рідне Білопілля на Сумщині, де 1878 року народився і виростав цей лицар пера й меча; тут і в цілій окрузі із покоління в покоління жили його славні предки-працелюби, національно свідомі, заможні хлібороби. (Справжньої, достовірної біографії Олександра Олеся, на жаль, ще не написано. І все ж кілька років тому в Білопіллі видали книгу про його творчість під символічною назвою «Я ще вернусь».) Незважаючи на жорстокі переслідування комуністичного режиму, в Білопіллі пощастило зберегти родинну садибу поета. Саме тут щороку в день його народження, 23 листопада, відбувається пошанування творчості незрівнянного лірика і це традиційне свято вже дістало назву «Олесівські читання». Крім того, громадською організацією «Сумське земляцтво у м. Києві» засновано Всеукраїнську літературну премію імені Олександра Олеся.

Ще раз наголошуємо: рідне Білопілля чекає свого видатного сина. Не загальновідомі київські кладовища – Байкове чи Лук’янівське, де вже намагаються знайти йому місце, возвеличать Олександра Олеся, а він сам, видатна особистість, спроможний надати ваги й величі своїй прабатьківській землі, куди нарешті повернеться його прах.

Просимо, шановний Петре Олексійовичу, розглянути питання про перепоховання Олександра Олеся та його дружини саме в Білопіллі. Це не тільки наше прохання, а й думка сотень і тисяч земляків, шанувальників творчості поета.

З повагою

Іван РІШНЯК, голова ГО «Сумське земляцтво у м. Києві»;

Микола КЛОЧКО, голова Сумської обласної державної адміністрації;

Михайло ШЕВЧЕНКО, письменник, заслужений діяч мистецтв України, засновник ГО «Сумське земляцтво у м.Києві»;

Олександер ШУГАЙ, письменник, лауреат премій ім. Володимира Винниченка та ім. Івана Багряного;

Микола ГРИЦЕНКО, письменник, лауреат премії ім. Олександра Олеся;

Наталя КАЛІНІЧЕНКО, депутат Сумської обласної ради;

Анатолій МОКРЕНКО, народний артист України, лауреат Державної премії України імені Т. Г. Шевченка;

Юрій ШЕМШУЧЕНКО, академік Академії правових наук, директор Інституту держави і права ім. М. В. Корецького;

Олександр ВЕРТІЛЬ, письменник, лауреат премії ім. Олександра Олеся, голова Сумської обласної організації Національної спілки письменників України;

Анатолій ГРИЗУН, лауреат премії ім. Олександра Олеся;

Юрій ВІТРЕНКО, заслужений економіст України;

Василь КРЕМЕНЬ, академік НАН України, президент Академії педагогічних наук України.