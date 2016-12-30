На ремонте котельной Тростянецкой ЦРЛ украли 100 тысяч На Сумщине будут судить предпринимателя, который присвоил более 100 тыс. грн бюджетных средств.

Тростянецким отделом Ахтырской местной прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении директора одного из частных предприятий, который обвиняется в присвоении более 100 тыс. грн, выделенных на реконструкцию котельной центральной районной больницы.

Досудебным расследованием установлено, что КУ «Тростянецкий центральная районная больница» заключен договор с указанным предпринимателем на проведение ряда ремонтных работ. Как сообщил первый заместитель руководителя Ахтырской местной прокуратуры Александр Плескач, в течение декабря 2015 года обвиняемый умышленно, из корыстных побуждений, с целью присвоения бюджетных средств составил и подписал четыре акта приемки выполненных строительных работ по проведению реконструкции котельной, в которых завысил объемы и стоимость материалов по 55 наименованиям (позициям).

Действия руководителя частного предприятия квалифицированы по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.