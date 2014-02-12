Студенты СумГУ – победители чемпионата Украины по лыжным гонкам С 7 по 13 января на учебно-спортивной базе зимних видов спорта «Тисовец» МО Украины в Сколевском районе (Львовская область) состоялся чемпионат Украины по лыжным гонкам среди взрослых.

На этих соревнованиях успешно выступили студенты Сумского государственного университета.

Студент факультета технических систем и энергосберегающих технологий Алексей Красовский завоевал «золотую» медаль в гонке на 30 км классическим стилем. Поддержала свою команду хорошим результатом в гонке на 15 км классическим стилем студентка медицинского института Юлия Кроль, которая заняла третье место.

В последний день соревнований прошли эстафетные гонки среди мужчин (4х10 км) и женщин (4х5 км). В составе сборных команд Сумской области Алексей Красовский, Юлия Кроль и Виктория Олех стали обладателями «золотых наград».