Студенты СумГУ – победители чемпионата Украины по лыжным гонкам

На этих соревнованиях успешно выступили студенты Сумского государственного университета.
Студент факультета технических систем и энергосберегающих технологий Алексей Красовский завоевал «золотую» медаль в гонке на 30 км классическим стилем. Поддержала свою команду хорошим результатом в гонке на 15 км классическим стилем студентка медицинского института Юлия Кроль, которая заняла третье место.
В последний день соревнований прошли эстафетные гонки среди мужчин (4х10 км) и женщин (4х5 км). В составе сборных команд Сумской области Алексей Красовский, Юлия Кроль и Виктория Олех стали обладателями «золотых наград».
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