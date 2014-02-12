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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:00123

Студенты СумГУ – победители чемпионата Украины по лыжным гонкам

С 7 по 13 января на учебно-спортивной базе зимних видов спорта «Тисовец» МО Украины в Сколевском районе (Львовская область) состоялся чемпионат Украины по лыжным гонкам среди взрослых.

На этих соревнованиях успешно выступили студенты Сумского государственного университета.

Студент факультета технических систем и энергосберегающих технологий Алексей Красовский завоевал «золотую» медаль в гонке на 30 км классическим стилем. Поддержала свою команду хорошим результатом в гонке на 15 км классическим стилем студентка медицинского института Юлия Кроль, которая заняла третье место.

В последний день соревнований прошли эстафетные гонки среди мужчин (4х10 км) и женщин (4х5 км). В составе сборных команд Сумской области Алексей Красовский, Юлия Кроль и Виктория Олех стали обладателями «золотых наград».

Спорт Лыжный спорт
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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