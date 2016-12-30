В Сумах копы остановили неадекватного водителя

14 января, около 22 часов, патрулируя улицу Пушкина, экипаж патрульных заметил автомобиль Opel Vivaro, который двигался без включенного света фар.
Инспекторы последовали за ним и остановили автомобиль нарушителя на улице Степана Бандеры.
Водитель, который вышел из машины, имел признаки алкогольного опьянения и долго доказывал стражам порядка, что он не управлял автомобилем. При этом гражданин вел себя неадекватно, не реагировал на замечания полицейских и совершал хулиганские действия.
Патрульные предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера или в медицинском учреждении, но он категорически отказался.
Водительского удостоверения руководитель также не имел, ведь в 2016 году суд лишил его права управления за поездку в состоянии опьянения.
Патрульные составили на 31-летнего водителя административные материалы по части 2 статьи 130 (повторное управление в нетрезвом состоянии), 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) и 185 (злостное неповиновение законным требованиям полицейского) КоАП.