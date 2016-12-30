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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:256

В Сумах копы остановили неадекватного водителя

За неадекватное поведение патрульные составили на нетрезвого водителя несколько административных материалов.

14 января, около 22 часов, патрулируя улицу Пушкина, экипаж патрульных заметил автомобиль Opel Vivaro, который двигался без включенного света фар.

Инспекторы последовали за ним и остановили автомобиль нарушителя на улице Степана Бандеры.

Водитель, который вышел из машины, имел признаки алкогольного опьянения и долго доказывал стражам порядка, что он не управлял автомобилем. При этом гражданин вел себя неадекватно, не реагировал на замечания полицейских и совершал хулиганские действия.

Патрульные предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера или в медицинском учреждении, но он категорически отказался.

Водительского удостоверения руководитель также не имел, ведь в 2016 году суд лишил его права управления за поездку в состоянии опьянения.

Патрульные составили на 31-летнего водителя административные материалы по части 2 статьи 130 (повторное управление в нетрезвом состоянии), 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) и 185 (злостное неповиновение законным требованиям полицейского) КоАП.

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