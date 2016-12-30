На Сумщине подростки промышляли кражами и грабежами Своими действиями трое 15-летних подростков причинили потерпевшим убытки на сумму более 30 тыс. гривен.

В Шосткинский отдел полиции в течении нескольких месяцев поступило 13 сообщений о кражах личных вещей граждан из незакрытых кабинетов в государственных учреждениях города. Как выяснили правоохранители, почти в каждом случае имела место невнимательность самих пострадавших, оставлявших без присмотра свои рабочие места. Именно этим и пользовались злоумышленники, похищая из помещений наиболее ценные вещи: кошельки с деньгами и банковскими карточками, мобильные телефоны, планшеты и т.п.

При опросе работников учреждений, где были совершены кражи, полицейские установили, что во всех случаях в помещениях видели подростков, иногда коллеги пострадавших даже видели их с добычей, однако задержать ребят не удавалось.

«После проведенного ряда оперативно-розыскных мероприятий нашим сотрудникам удалось установить причастность к этим кражам и ограблениям трех несовершеннолетних жителей Шостки, - комментирует начальник Шосткинского отдела полиции Виктор Гузей. - Подросткам по 15 лет, они из неполных семей, двое из них ранее уже имели проблемы с законом».

Оказалось, что ребята похищенные вещи продавали, и даже снимали с ворованных банковских карт наличные, ведь некоторые пострадавшие опрометчиво оставляли у платежного документа код доступа к своему финансовому счету. Полученные таким образом деньги они тратили на развлечения.

Сейчас один из несовершеннолетних подозреваемых задержан и находится в изоляторе временного содержания. К двум его сообщникам избрана иная мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В отношении юных хитрецов следователи открыли уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 и 3 ст. 185 «Кража» и ч. 2 и 3 ст. 186 «Грабеж». Санкции этих статей предусматривают до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.