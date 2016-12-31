В Сумах продавщица системно обворовывала своего работодателя Работница одного из торговых заведений города, имея доступ к наличности из выручки, в течение новогодних и рождественских праздников украла более 20 тысяч гривен из прибыли магазина.

В Сумской отдел полиции обратилась владелица одного из торговых заведений города, которая заявила о краже наличных средств предприятия. Она рассказала полицейским о своих подозрениях относительно 21-летней работницы заведения, которая может быть причастна к исчезновению денег.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, - комментирует начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. - В ходе выяснения обстоятельств происшествия информация владелицы магазина подтвердилась. Правоохранители установили, что «нечистая на руку» продавец, воспользовавшись наплывом покупателей на праздники и значительным увеличением прибыли заведения, скрыла часть выручки на общую сумму 20 тисяч гривен».

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Сейчас уже бывшей сотруднице торгового заведения грозит уголовное наказание от немалого штрафа до лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.