В Сумах продавщица системно обворовывала своего работодателя

В Сумской отдел полиции обратилась владелица одного из торговых заведений города, которая заявила о краже наличных средств предприятия. Она рассказала полицейским о своих подозрениях относительно 21-летней работницы заведения, которая может быть причастна к исчезновению денег.
«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, - комментирует начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. - В ходе выяснения обстоятельств происшествия информация владелицы магазина подтвердилась. Правоохранители установили, что «нечистая на руку» продавец, воспользовавшись наплывом покупателей на праздники и значительным увеличением прибыли заведения, скрыла часть выручки на общую сумму 20 тисяч гривен».
По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Сейчас уже бывшей сотруднице торгового заведения грозит уголовное наказание от немалого штрафа до лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
По подозрению в совершении ряда краж сотрудники полиции задержали учащегося одного из учебных заведений Конотопа. Парень в течение дня обокрал...
В Шостке чтобы обокрасть старушку, злоумышленники разыграли целый спектакль. Незнакомцы чтобы попасть в квартиру женщины, сначала вели поиски известного только...
Оперативники Сумского отдела полиции задержали молодого сумчанина, который днем заходил в помещения офисов и организаций и совершал кражи ценных вещей...
Из торгового зала местного магазина 30-летний ахтырчанин похитил косметические средства, которые впоследствии сбыл прохожим....
Два похищенные им ящика были размещены в торговых заведениях города и предназначались для сбора средств на лечение тяжелобольных....