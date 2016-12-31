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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:29204

Ахтырские правоохранители разоблачили магазинного вора

Из торгового зала местного магазина 30-летний ахтырчанин похитил косметические средства, которые впоследствии сбыл прохожим.

В Ахтырский отдел полиции обратился управляющий одного из местных магазинов. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил из магазина семь баночек косметического крема стоимостью 340 гривен каждая.

Прибыв на вызов, правоохранители осмотрели место происшествия. Было выяснено, что магазин оснащен камерами внутреннего видеонаблюдения, которые и зафиксировали момент кражи. Просматривая записи, оперативники узнали в лице злоумышленника 30-летнего ахтырчанина, который ранее уже неоднократно попадал в их поле зрения.

Мужчину нашли по месту жительства. В общении со следователем он рассказал, что таким образом решил подзаработать. Похищенные вещи сбыл прохожим, а вырученные средства потратил на развлечения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Сейчас правоохранители проверяют причастность мужчины к совершению других аналогичным преступлениям. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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