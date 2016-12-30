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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах чуть не прогремел новый взрыв

Жительница Сум настолько прониклась собственной безопасностью и безопасностью жителей всего подъезда после взрывов газа в многоэтажках, что с начала года уже несколько раз вызывала представителей различных контролирующих и аварийных служб. Когда же те не выявили никаких нарушений, пригрозила сама открыть вентили системы газоснабжения и взорвать дом.

В минувшую субботу, около 11:30, в полицию на линию 102 поступило телефонное сообщение от жительницы одной из пятиэтажек по улице Бельгийской о том, что соседка из квартиры этажом ниже каким-то предметом стучит по газовой трубе и угрожает взрывом газа.

Памятуя о тяжелых последствиях взрывов, произошедших в квартирах жилых домов в течение первых двух недель в этом году, полиция, пожарные, служба газа и «скорая» примчались на место вызова в считанные минуты.

Специалисты аварийной диспетчерской службы «Сумыгаз», осмотрев квартиру, где якобы были какие-то проблемы с газовым оборудованием, и другие квартиры в подъезде, ничего опасного не обнаружили. Сделали соответствующие записи в документации, и восстановили подачу перекрытого перед проверками газа. Это изрядно возмутило одну из жительниц подъезда, поэтому она и решила по-своему решить «проблему».

«Мы всегда благодарны гражданам, которые, узнав о каком-либо нарушении, которое может иметь серьезные последствия для окружающих, сообщают правоохранительные органы, - комментирует заместитель начальника ГУНП в Сумской области Владимир Бабич. - Но безосновательно обострять ситуацию, надумывать что-то - не стоит. Помните, что за ложный вызов полиции, пожарных и представителей иных оперативных служб злоумышленника можно привлечь к уголовной ответственности».

По факту инцидента, произошедшего в многоэтажном доме по улице Бельгийской, полиция проведет проверку и примет в рамках действующего законодательства соответствующее решение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взрыв газа
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