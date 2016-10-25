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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине жители нашли устаревший боеприпас в собственном гараже

17 января в 15:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в г. Кролевец.

Звонили местные жители, которые наткнулись на устаревший боеприпас во время ремонтных работ в собственном гараже. Находка лежала на глубине 30 см и находилась на расстоянии 8 м от жилого дома.

Прибывшие на место происшествия, установили, что взрывоопасный предмет - это ручная граната Ф-1 времен Второй мировой войны.

На месте обнаружения взрывоопасного предмета выставлена охрана, также предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Как показывает опыт предыдущих лет, и, в частности, данный случай, устаревшие боеприпасы можно найти даже зимой. Поэтому в подобных ситуациях следует действовать по определенным правилам. Прежде всего, находки нельзя прикасаться. Во-вторых, надо известить окружающих о возможной опасности. И главное - немедленно сообщить в Службу спасения по телефону «101».

Право Боеприпасы
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