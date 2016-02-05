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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:13395

В Сумском ПТУ нашли растрату на 400 тысяч

Сумской центр профессионально-технического образования по дизайну и сфере услуг потратил более 200 тыс. грн на обучение учащихся, которые уже получили рабочую специальность.

Специалисты Управления Северного-восточного офиса Госаудитслужбы в Сумской области во время ревизии финансово-хозяйственной деятельности государственного профессионально-технического учебного заведения «Сумской центр профессионально-технического образования по дизайну и сфере услуг» обнаружили нарушения, которые привели к потерям на сумму 392 тыс. грн.

В частности, в учебном заведении безосновательно потратили 204 тыс. грн на обучение по государственному заказу 17-ти учеников, которые ранее уже получили рабочую специальность за государственный счет, а также на бесплатное обучение иностранной гражданки, хотя соответствующей лицензии центр не имел.

Кроме того, из общего фонда учебного заведения потрачено 82 тыс. грн на оплату коммунальных услуг, которые должны оплачиваться за счет специального фонда.

Также в учебном заведении недополучили 41 тыс. грн из-за занижения стоимости предоставленных платных услуг, безосновательно выплатили работникам доплаты в размере 35 тыс. грн и сверхурочно приобрели и списали медикаментов на сумму 27 тыс. грн.

За несоблюдение законодательства по финансовым вопросам четыре должностных лица учебного заведения привлечены к административной ответственности.

О результатах ревизии проинформирована Сумская местная прокуратура, сообщает пресс-служба Управления Северного-восточного офиса Госаудитслужбы в Сумской области.

Право Махинации ПТУ
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