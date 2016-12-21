Пострадавшие от взрыва сумчане обратились за квартирой к губернатору Коммунальные и земельные вопросы остаются самой большой «головной болью» жителей Сум.

Именно с такими проблемами обращались люди к главе облгосадминистрации Николаю Клочко во время личного приема

Большинство заявителей, которые пришли - жители Сум. Их вопросы касались назначения льгот на водоснабжение и водоотведение в соответствии с едиными государственными социальными нормами, возможности проведения ремонта в квартире участника антитеррористической операции. Кроме того, пострадавшая семья в результате взрыва газа в доме по улице Металлургов обратилась на личный прием с «квартирным» вопросом.

Жительница Сумского района нуждалась в помощи в решении проблемы с получением земельного пая, который она унаследовала по решению суда, и изъятие у арендаторов части земельного участка для предоставления заявителю.

Все вопросы глава облгосадминистрации взял под личный контроль, подчеркнув, что их решение должно происходить в тесном сотрудничестве с местными властями.