Пострадавшие от взрыва сумчане обратились за квартирой к губернатору

Именно с такими проблемами обращались люди к главе облгосадминистрации Николаю Клочко во время личного приема
Большинство заявителей, которые пришли - жители Сум. Их вопросы касались назначения льгот на водоснабжение и водоотведение в соответствии с едиными государственными социальными нормами, возможности проведения ремонта в квартире участника антитеррористической операции. Кроме того, пострадавшая семья в результате взрыва газа в доме по улице Металлургов обратилась на личный прием с «квартирным» вопросом.
Жительница Сумского района нуждалась в помощи в решении проблемы с получением земельного пая, который она унаследовала по решению суда, и изъятие у арендаторов части земельного участка для предоставления заявителю.
Все вопросы глава облгосадминистрации взял под личный контроль, подчеркнув, что их решение должно происходить в тесном сотрудничестве с местными властями.
По приглашению азербайджанской стороны и лично Почетного консула Азербайджанской республики в Украине Афгана Салманова страну посетили глава Сумского областного совета...
Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко занял 4-ое место в рейтинге ответственности губернаторов на всеукраинском портале «Слово и дело»....
О нечищеных улицах и остановках в Сумах, неработающих лифтах и переполненных маршрутках говорили во время аппаратного совещания в облгосадминистрации....
Сегодня, 21 декабря, прошло открытие реконструированного зерносушильного комплекса для приема и хранения зерна на ПАО «Беловодский комбинат хлебопродуктов» в Роменском...
Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко высказал соболезнования родственникам и близким погибшего сегодня под колесами маршрутки....