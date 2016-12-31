Сумская полиция задержала офисного вора Оперативники Сумского отдела полиции задержали молодого сумчанина, который днем заходил в помещения офисов и организаций и совершал кражи ценных вещей и денег сотрудников, умело пользуясь их невнимательностью или забывчивостью.

Задержанным оказался 32-летний ранее судимый за кражи житель областного центра. Сразу же после разоблачения, злоумышленник пожаловался правоохранителям, что мол, сама жизнь заставляет его идти на преступления. Потому что никто из работодателей не хочет брать ранее судимого на работу, а как только узнают, что он уже привлекался к ответственности, сразу же находят причину, чтобы уволить. Поэтому мужчина вспомнил свое старое преступное ремесло, и в рабочие дни начал ходить по учреждениях, организациях, предприятиях и поликлиниках, присматриваясь, где бы, что можно украсть.

В этом ему в определенной степени помогали и сами работники учреждений, которые выходя по делам в соседний кабинет, или скажем в туалет, не считали необходимым закрывать двери на ключ.

Злоумышленник никогда не упускал случая, и тащил все ценное, что попадалось ему на глаза: оставленные на столах планшеты, ноутбуки, мобильные телефоны, кошельки с деньгами и банковскими карточками и тому подобное. Не брезговал вор покопаться и в карманах одежды и в оставленных без присмотра на стульях дамских сумочках.

Полиция уже доказала причастность вора как минимум к двенадцати кражам. К примеру, вчера правоохранители раскрыли кражу ноутбука стоимостью 9 000 гривен, которая была совершена злоумышленником в начале июля прошлого года и кражу музыкального электронного оборудования стоимостью 40 000 гривен из музыкального клуба в центре Сум в декабре.

Сейчас мужчина, подозреваемый в кражах, находится под арестом. Согласно ч.2 ст. 185 «Кража» ему может грозить ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.