На Сумщине родственники-переселенцы приютили донецкого террориста

Правоохранители установили, что ранее судимый житель Старобешевского района Донецкой области присоединился в 2014 году к боевикам. В составе незаконного вооруженного формирования он перевозил грузы террористов, в том числе боеприпасы, и ремонтировал технику.
По словам боевика, чтобы не платить заработную плату, его обвинили в краже оружия и удерживали в тюрьме т.н. «МГБ ДНР». После освобождения мужчина длительное время скрывался в России. Сотрудники спецслужбы задержали его в одном из сел Сумщины, куда он приехал к родственникам - вынужденным переселенцам с Донбасса.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
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