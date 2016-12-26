В Сумах снова отключили воду из-за порывов Сегодня, 18 января, из-за порывов отключили воду в трех местах.

В связи с ликвидацией порыва водосети диаметром 50 мм по ул. Новопоселенская, 13 в с.Нижнее Песчаное 18 января в 11:00 приостановлено водоснабжение домов от № 1 до № 24 по ул. Новопоселенская и от № 1 до № 8 по ул. Сумская. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.

Также в 11:00 приостановлено водоснабжение домов № 24 по ул. Гагарина и № 8 по ул. Ярослава Мудрого в г. Сумы. Выполняются аварийно-ремонтные работы, сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».