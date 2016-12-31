В Шостке проходимцы обокрали 85-летнюю старушку В Шостке чтобы обокрасть старушку, злоумышленники разыграли целый спектакль. Незнакомцы чтобы попасть в квартиру женщины, сначала вели поиски известного только им мужчины, а затем стали просить воды для ребенка. Получив приглашение в дом, безжалостно украли значительную сумму сбережений.

К работникам полиции Шостки обратилась 85-летняя местная жительница. Она рассказала, что из ее квартиры исчезла большая сумма сбережений. В краже денег подозревает незваных гостей, которые под предлогом попить воды, вошли в ее квартиру и некоторое время находились внутри.

Правоохранители, которые выехали по указанному адресу, узнали, что днем в квартиру женщины постучал мужчина с девочкой–подростком. Незнакомец спросил о неизвестном ей мужчине, а когда бабушка ответила, что не знает такого, тот попросил воды для ребенка. Конечно, пожилая женщина не отказала и пригласила войти. И пока пенсионерка общалась с ними на кухне, в квартиру незаметно вошла еще одна незваная гостья, которую владелица заметила не сразу. Свое появление та пояснила тем, что уже нашла разыскиваемого мужчину и пришла рассказать об этом своим родственникам, которые находились здесь. После чего все вместе быстро пошли прочь.

Так, из квартиры заявительницы пропали 3 500 гривен, 1 300 долларов США и 3 600 Российских рублей, которые потерпевшая обнаружила только вечером, когда родственники старушки решили проверить сбережения.

«В настоящее время принимаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых в краже лиц, - комментирует начальник Шосткинского отдела полиции Виктор Гузей. – По данному факту следователи полиции уже открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которая предусматривает наказание до шести лет заключения». Но пока идут поиски злоумышленников правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не доверять незнакомцам, не впускать их в свои дома, а тем более не вести разговоры о деньгах. Помните, лучше показаться невежливым, чем потом быть обманутым и обворованным, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.