В Конотопе 18-летний ПТУшник украл из магазинов спиртное По подозрению в совершении ряда краж сотрудники полиции задержали учащегося одного из учебных заведений Конотопа. Парень в течение дня обокрал несколько местных супермаркетов, откуда вынес три бутылки ликера и коньяка.

В дежурную часть отдела полиции с заявлением о краже обратился 43-летний представитель сетевого супермаркета. Заявитель рассказал, что, просматривая записи камер видеонаблюдения, заметил, как один из посетителей брал со стеллажа бутылку дорогого спиртного и прятал его под верхней одеждой, после чего, не рассчитавшись за товар на кассе, выходил из магазина.

Проведя по данным фактам проверки, сотрудники полиции установили личность предполагаемого вора, которым оказался 18-летний учащийся местного профессионального лицея.

В содеянном парень сознался. Пояснил, что очень хотел попробовать элитного алкоголя, поэтому и решился на кражу. Когда же первая попытка оказалась удачной, решил попробовать еще. Сначала, говорит, украл две бутылки ликера в одном супермаркете, а в другом взял бутылку коньяка, общей стоимостью почти в тысячу гривен. Напитки распивал потом вместе с друзьями и о том, что его могут разоблачить, даже не задумывался.

Следователи полиции в отношении парня открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Любопытство к элитному спиртному может стоить ему от уплаты немалого штрафа до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.