В Сумах теперь можно оформить брак за сутки

Проект уже реализуется в Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Мариуполе, Северодонецке, Виннице, Днепре, Луцке, Николаеве, Каменце-Подольском, Ровно, Житомире и Харькове.
С момента внедрения услуги упрощенной процедуры государственной регистрации брака ею воспользовалось 3574 пары, что свидетельствует о немалой популярности среди украинцев.
Расширение территории реализации пилотного проекта предусмотрено распоряжением Кабмина от 11 января 2017 года № 10-р.
Среди общего числа родившихся в городе за 2010 год, 81,3% составляют дети, рожденные женщинами, которые находятся в зарегистрированном браке....