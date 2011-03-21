В Сумах теперь можно оформить брак за сутки Действие пилотного проекта по регистрации брака в течение 24 часов расширено еще на 6 городов: Ужгород, Черновцы, Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь и Чернигов.

Проект уже реализуется в Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Мариуполе, Северодонецке, Виннице, Днепре, Луцке, Николаеве, Каменце-Подольском, Ровно, Житомире и Харькове. С момента внедрения услуги упрощенной процедуры государственной регистрации брака ею воспользовалось 3574 пары, что свидетельствует о немалой популярности среди украинцев. Расширение территории реализации пилотного проекта предусмотрено распоряжением Кабмина от 11 января 2017 года № 10-р.