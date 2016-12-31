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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:421

Сумские предприниматели поддержали жителей поврежденного взрывом газа дома

Субъекты хозяйствования города предоставили гуманитарную помощь для обеспечения питанием пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме по улице Металлургов, 24.

Неравнодушные предприниматели обеспечили временный раздаточный пункт обогрева, к которому приходили жители дома и спасатели, горячим чаем и продуктами питания.

Такую помощь оказали ФЛП Манько Оксана Анатольевна, магазин «Центр»; ООО «Меркурий и Ко», директор Козырь Александр Николаевич, магазины «Кошик»; ФЛП Торгачов Егор Николаевич, магазин «Веселка»; ФЛП Остренко Виктория Ивангивна, магазин «Колобок»; ООО «Весела торбинка», директор Сидоренко Анатолий Николаевич, магазин «Сам маркет»; ФЛП Токарев Борис Леонидович, магазин «Новожановские колбасы»; ООО «Курский рынок», директор Гамолин Владимир Викторович; рынок ООО «Сумиавтопостач», директор Суворов Андрей Николаевич; рынок, ФЛП Шепелева Юлия Александровна; рынок, ФЛП Костенко Алла Алексеевна; ФЛП Ващенко Елена Васильевна, кафе «Смакота»; КОРП «Мелкооптовый», директор Летучая Любовь Николаевна.

Общество Взрыв на Металлургов
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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