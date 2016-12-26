Сумчане снова сидят без воды

В связи с ликвидацией порыва на водопроводе диаметром 700 мм по ул. Новоселовской, 1 сегодня, 18 января, в 14:00 приостановлено водоснабжение домов по ул. Тополянская, ул. Мусоргского, ул. Машиностроителей, ул. Новоселовской, ул. Заводской, пер. Заводской, ул. Воровского, ул. Космической, ул. Шахтерской, ул. Скрябина, а также части домов по пр. Курский и района Веретеновка.
По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.
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