Сумчане снова сидят без воды КП «Горводоканал» отключило воду у части сумчан из-за порыва.

В связи с ликвидацией порыва на водопроводе диаметром 700 мм по ул. Новоселовской, 1 сегодня, 18 января, в 14:00 приостановлено водоснабжение домов по ул. Тополянская, ул. Мусоргского, ул. Машиностроителей, ул. Новоселовской, ул. Заводской, пер. Заводской, ул. Воровского, ул. Космической, ул. Шахтерской, ул. Скрябина, а также части домов по пр. Курский и района Веретеновка.

По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.