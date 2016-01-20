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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:121

Сумчан просят быть осторожными во время купаний на Крещение

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения просит сумчан быть осторожными во время купаний на Крещение.

Категорически запрещено погружаться в воду в необорудованных для этого местах, без присутствия спасателей и медицинских работников. Купание детей должно происходить только под присмотром родителей или взрослых.

Зимнее погружение противопоказано людям, которые имеют острые и хронические заболевания. Чтобы купание было комфортным, с собой необходимо иметь купальник или плавки, полотенце и махровый халат, а также комплект сухой одежды. Перед купанием необходимо разогреть тело. К проруби необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки. Подойдет и резиновая обувь, которая также защитит ноги от острых камней и не позволит скользить. Ни в коем случае нельзя нырять в воду, заходить в купель необходимо медленно и осторожно. Погружаться лучше по шею, не намочив головы, чтобы не было рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Чтобы избежать общего переохлаждения организма, следует находиться в проруби в пределах 30 секунд. При выходе из воды не следует держаться непосредственно за металлические поручни, можно использовать сухое полотенце.

После купания необходимо растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду. После выпить горячего чая. Употребление алкоголя до и после купания недопустимо.

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