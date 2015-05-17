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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:32225

Сумчане присоединились ко всемирному флешмобу

Во всем мире проходит флешмоб, во время которого люди фотографируются с плакатом с надписью «Україна Єдина» или на английском «United Ukraine».

Участником акции может стать каждый, кто поддерживает Украину, стремится к ее единству и прекращению военной агрессии со стороны России. Цель флешмоба - показать, что люди в Украине и многих странах за ее пределами неравнодушные к нашей стране и поддерживают его единство. Это особенно важно в тяжелые времена войны на востоке Украины и информационной войны против со стороны России.

Распечатайте или нарисуйте постер формата А4 с лозунгом акции украинской («Україна Єдина») или английском («United Ukraine»). Сделайте фото с постером. Фото должно быть горизонтальным и на нем должен быть один человек. Желательно делать фото на фоне известных мест в ваших городах. Желающие могут также записать видео с постером, на котором рассказать, почему они решили присоединиться к флешмобу и почему хотят единства Украины (максимальная продолжительность видео 30 секунд). Опубликуйте фото на официальной странице флешмоба, а также на своих страницах в соцсетях, обязательно указав хэштег #UnitedUkraine, страну и город, где сделано фото. Отметьте в заметке трех своих друзей и передайте им эстафету флешмоба. Отправьте фото в хорошем качестве (для печати) на электронную почту unitedukraine2017@gmail.com.

Скачать постеры в хорошем качестве можно по ссылкам:
Украинский - https://www.dropbox.com/s/xzfdpjvfwfgyiii/United%20Ukraine%20%28ukr%29.pdf?dl=0
На английском - https://www.dropbox.com/s/ijc32of6bqqol00/United%20Ukraine%20%28eng%29%20.pdf?dl=0

Общество Флешмоб
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