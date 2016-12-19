В Сумах главу избиркома, который получил 90% отката, не посадили Суд признал бывшего главу Сумской областной избирательной комиссии (ОИК) Олега Самойлова виновным в растрате 85 тыс. грн. бюджетных средств и завладении 76,5 тыс. грн, и назначил ему три года условно с лишением права занимать должности.

Об этом свидетельствует приговор Заречного райсуд в г. Сумы от 26 декабря 2016 года. Напомним, в августе 2015 года председатель ОИК заказал у частного предпринимателя услуги по тиражированию документации избирательной комиссии, аренду автомобильного транспорта, а также услуги по текущему ремонту компьютерной техники и заправки картриджей на общую сумму 85 тыс. грн.

По предварительной договоренности Самойлова с предпринимателем, последнему не нужно было выполнять услуги, связанные с деятельностью избирательной комиссии по подготовке местных выборов. Зато, ООО должен был отдать экс-главе ОИК 90% от общей суммы заказанных услуг, то есть 76,5 тыс грн, пишут Наші гроші.

В дальнейшем стороны подписали акты выполненных работ, и предприниматель получил бюджетные средства в размере 85 тыс. грн. за услуги, которые не были предоставлены.

Правоохранители задержали Самойлова в сентябре 2015 года, когда он получил от частного предпринимателя 76,5 тыс. грн.

В суде экс-глава ОИК вину признал частично. Он сообщил, что предприниматель оказывал услуги не должным образом, и поэтому вернул средства. Виновным Самойлов признал себя только в том, что подписал акты выполненных работ, понимая, что ЧП не сможет их выполнить.

Впрочем, суд признал Самойлова виновным, но, учитывая его плохое состояние здоровья, положительные характеристики, назначил ему 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, а также лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью по выполнению организационно распорядительных и административно хозяйственных функций в сфере служебной деятельности на 3 года.

Данных об апелляционном обжаловании приговора в реестре пока нет. Приговор вступает в силу после рассмотрения апелляции, или пропуска 30-дневного срока обжалования со стороны осужденного после приговора первой инстанции 26 декабря.