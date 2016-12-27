В субботу в Конотопе остановятся маршрутки Конотопские перевозчики предупреждают о приостановлении движения маршрутных автобусов.

Не дождаться нужной маршрутки горожане могут уже с 21 января, то есть в ближайшую субботу, пишет Голос Конотопа.

Об этом стало известно из объявлений, которые появились на всех городских остановках. В листовках-предупреждениях говорится о том, что возможно ухудшение маршрутного сообщения - вынужденная мера. Мол, автобусы не смогут выйти на рейс из-за неспособности перевозчиков закупить топливо.

Низкий тариф и высокие производственные затраты - основная причина транспортного бойкота - пишут авторы объявлений. Судя по содержанию распечаток - перебои в перевозке горожан будут продолжаться до положительного решения тарифного вопроса со стороны Конотопского городского совета.

Что имеется в виду под словом «приостанавливается»: временно не выйдут в рейс все автобусы или городом будет курсировать какая-то часть маршруток - перевозчики не уточняют. Неизвестные также и номера маршрутов бастующих. Ясно одно - это лишь первый шаг в длительных баталиях между транспортниками и чиновниками, результаты которых так или иначе почувствует на себе каждый конотопчанин.