В субботу в Конотопе остановятся маршрутки

Не дождаться нужной маршрутки горожане могут уже с 21 января, то есть в ближайшую субботу, пишет Голос Конотопа.
Об этом стало известно из объявлений, которые появились на всех городских остановках. В листовках-предупреждениях говорится о том, что возможно ухудшение маршрутного сообщения - вынужденная мера. Мол, автобусы не смогут выйти на рейс из-за неспособности перевозчиков закупить топливо.
Низкий тариф и высокие производственные затраты - основная причина транспортного бойкота - пишут авторы объявлений. Судя по содержанию распечаток - перебои в перевозке горожан будут продолжаться до положительного решения тарифного вопроса со стороны Конотопского городского совета.
Что имеется в виду под словом «приостанавливается»: временно не выйдут в рейс все автобусы или городом будет курсировать какая-то часть маршруток - перевозчики не уточняют. Неизвестные также и номера маршрутов бастующих. Ясно одно - это лишь первый шаг в длительных баталиях между транспортниками и чиновниками, результаты которых так или иначе почувствует на себе каждый конотопчанин.
Роскомнадзор обвинил сайт ТопКонотоп в экстремизме и закрыл доступ к сайту на территории РФ....
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в хозяйственной постройке....
Сотрудники полиции направили в суд уголовное производство в отношении 22-летнего жителя Конотопа. Молодой человек, пользуясь случаем, проник в подсобное помещение...
Как рассказал правоохранителям юноша, пакетики с марихуаной он случайно нашел, но для чего оставил при себе - не объяснил. Теперь...
В отношении 41-летнего жителя Конотопа за незаконное хранение оружия следователи полиции открыли уголовное производство....