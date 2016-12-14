Два сумских вуза в топ-20 в Украине Известный всемирный рейтинг Webometrics опубликовал новые результаты своего исследования научных достижений университетов мира.

Согласно рейтингу, оценивалась цитируемость ученых в наукометрической системе Google Scholar, база данных которой считается крупнейшей в мире.

В этом году в рейтинг вошли 100 отечественных вузов и более 5000 университетов мира. Первое место в рейтинге занял НТУУ «Киевский политехнический университет», второе - КНУ им. Т.Шевченко, на третьем месте - Сумской государственный университет (СумГУ). Еще один сумской вуз - Сумской национальный аграрный университет занял 19-ое место.