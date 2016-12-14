Два сумских вуза в топ-20 в Украине

Согласно рейтингу, оценивалась цитируемость ученых в наукометрической системе Google Scholar, база данных которой считается крупнейшей в мире.
В этом году в рейтинг вошли 100 отечественных вузов и более 5000 университетов мира. Первое место в рейтинге занял НТУУ «Киевский политехнический университет», второе - КНУ им. Т.Шевченко, на третьем месте - Сумской государственный университет (СумГУ). Еще один сумской вуз - Сумской национальный аграрный университет занял 19-ое место.
С 12 января в Сумском государственном университете проходят обучающие тренинги по основам самозанятости, микропредпринимательства и повышения квалификации в рамках проекта...
Рейтинг GreenMetric 2016, который оценивает более 500 университетов мира по уровню развитости «зеленых» технологий, определил СумГУ на 1-й позиции в...
В Киеве в рамках главных выставок Кинологического Союза Украины прошли соревнования по аджилити «Кубок Президента КСУ - 2016» и «Чемпионат...
Студенты СумГУ представили эко-проект на Всеукраинской выставке....
Для иностранных студентов СумГУ организовали «Лыжные старты»....