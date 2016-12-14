Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:29548

Два сумских вуза в топ-20 в Украине

Известный всемирный рейтинг Webometrics опубликовал новые результаты своего исследования научных достижений университетов мира.

Согласно рейтингу, оценивалась цитируемость ученых в наукометрической системе Google Scholar, база данных которой считается крупнейшей в мире.

В этом году в рейтинг вошли 100 отечественных вузов и более 5000 университетов мира. Первое место в рейтинге занял НТУУ «Киевский политехнический университет», второе - КНУ им. Т.Шевченко, на третьем месте - Сумской государственный университет (СумГУ). Еще один сумской вуз - Сумской национальный аграрный университет занял 19-ое место.

Общество СНАУ СумГУ
view counter

По тематике

16.01.2017 16:55

В Сумах учат переселенцев основам самозанятости

С 12 января в Сумском государственном университете проходят обучающие тренинги по основам самозанятости, микропредпринимательства и повышения квалификации в рамках проекта...

06.01.2017 15:00

Сумской вуз стал первым в Украине по уровню «зеленых» технологий в 2016 году

Рейтинг GreenMetric 2016, который оценивает более 500 университетов мира по уровню развитости «зеленых» технологий, определил СумГУ на 1-й позиции в...

Сумская команда выиграла чемпионат Украины по аджилити
14.12.2016 17:07

Сумская команда выиграла чемпионат Украины по аджилити

В Киеве в рамках главных выставок Кинологического Союза Украины прошли соревнования по аджилити «Кубок Президента КСУ - 2016» и «Чемпионат...

Сумские студенты создали идеальный эко-дом
14.12.2016 16:48

Сумские студенты создали идеальный эко-дом

Студенты СумГУ представили эко-проект на Всеукраинской выставке....

В Сумах индийцы познакомились с лыжами и санками
14.12.2016 14:36

В Сумах индийцы познакомились с лыжами и санками

Для иностранных студентов СумГУ организовали «Лыжные старты»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.