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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:04171

На Сумщине создано 11 новых приемных семей

Как информирует служба по делам детей облгосадминистрации, в приемных семьях и детских домах семейного типа воспитывается 440 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в том числе 131 ребенок в 20 детских домах семейного типа и 309 детей в 159 приемных семьях. Это составляет 21% от общего количества детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Только в 2016 году создано 11 новых приемных семей и 2 детских дома семейного типа. Зато контингент детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в интернатных учреждениях с каждым годом сокращается.

Согласно статистическим данным, на попечении находится 1440 детей, что составляет 70% от общего количества детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Общество Приемные семьи
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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