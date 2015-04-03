На Сумщине создано 11 новых приемных семей Как информирует служба по делам детей облгосадминистрации, в приемных семьях и детских домах семейного типа воспитывается 440 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в том числе 131 ребенок в 20 детских домах семейного типа и 309 детей в 159 приемных семьях. Это составляет 21% от общего количества детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Только в 2016 году создано 11 новых приемных семей и 2 детских дома семейного типа. Зато контингент детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в интернатных учреждениях с каждым годом сокращается.

Согласно статистическим данным, на попечении находится 1440 детей, что составляет 70% от общего количества детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.