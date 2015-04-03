На Сумщине создано 11 новых приемных семей

Только в 2016 году создано 11 новых приемных семей и 2 детских дома семейного типа. Зато контингент детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в интернатных учреждениях с каждым годом сокращается.
Согласно статистическим данным, на попечении находится 1440 детей, что составляет 70% от общего количества детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
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