Как в Сумах отметят День Соборности С завтрашнего дня в Сумах начинаются мероприятия ко Дню Соборности Украины.

Начнутся мероприятия завтра, 19 января. Так, в областном художественном музее им. Н.Х. Онацкого откроется выставка «С любовью к Украине», где будут представлены работы учеников детской художественной школы им. М. Лысенко.

21 января в 17:00 в городской галерее (ул. Соборная, 27) покажут документальный спектакль «Я целую город, город целует меня» - о Сумах, сумчанах и их истории из жизни.

Центральные мероприятия состоятся именно 22 января. В этот день в 10:00 в сквере им. Т. Г. Шевченко начнется торжественный митинг «Соборна та єдина рідна Україна» с участием руководства города и области.

Ждать сумчан будут и новинки. Например, 21 января в сквере им. Т. Г. Шевченко каждый сумчанин или гость нашего города сможет присоединиться к арт-проекту «Місто мрія» - совместно создать из снега город, о котором мечтает он сам. Презентация же его состоится 22 января сразу после торжественного митинга.

Также традиционно ко Дню Соборности подготовились областная филармония, где в воскресенье в 12:00 состоится концерт «Єднаймося, наша родино», и библиотеки-филиала Сумской ЦБС. Здесь также будут проходить патриотические мероприятия для посетителей и читателей.

Чтобы действительно почувствовать дух единения, 22 января сумчан предлагают принять участие в ряде флешмобов.

Сбор участников традиционного «Ланцюга єдності» начнется в 11:30 в двух местах - возле ТРЦ «Мануфактура» и Альтанки.

В это время у ТРЦ «Мануфактура» будет флешмоб «Доброго ранку, Україно». После этого сумчане от торгового центра и от Альтанки двинутся навстречу друг другу и образуют живую цепь единства вдоль моста им. 40-й армии (Харьковского моста).

А в 16:00 в сквере им. Т. Г. Шевченко активисты создадут карту Украины из свечей.