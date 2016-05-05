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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:06253

В Сумах будут судить насильника-извращенца, избившего полицейского

До пяти лет лишения свободы грозит мужчине за дерзкое преступление.

Сумской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который изнасиловал свою бывшую беременную сожительницу и оказывал сопротивление сотрудникам полиции при задержании.

Досудебным расследованием установлено, что 17 ноября 2016 года около 21 час. 30 мин. 24-летняя девушка, возвращаясь из магазина, возле одного из жилых домов встретила своего 39-летнего бывшего сожителя. По словам потерпевшей, мужчина, дом которого находился рядом, с применением физического насилия силой затащил ее в свою квартиру и изнасиловал неестественным способом.

На следующий день потерпевшая обратилась в полицию и сообщила о совершенном в отношении нее преступлении. Правоохранители немедленно выехали по указанному адресу. На законное требование сотрудников полиции объяснить обстоятельства, изложенные в заявлении девушки, мужчина начал сопротивляться и нанес оперуполномоченному Сумского ОП ГУНП в Сумской области один удар кулаком правой руки в область грудной клетки.

Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Борис Рекуненко, действия обвиняемого, находящегося в СИЗО, квалифицированы по ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей) и ч. 1 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) УК Украины.

Справка: 39-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Изнасилование
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