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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Уроженца Сумщины Олександра Олеся перезахоронят в Киеве

Кабмин принял решение о перевозке и перезахоронения останков Олександра Олеся.

Кабинет министров Украины принял решение о перевозке из Чехии в Украину останков поэта и писателя Олександра Олеся, а также перезахоронения их в Киеве.

Соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства. Вице-премьер-министр Геннадий Зубко отметил, что данное решение направлено на то, чтобы обеспечить доставку останков Олеся в Украину и перезахоронения его на Лукьяновском кладбище. В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что перезахоронение останков поэта является обязанностью власти. Напомним, Олесь умер в 1944 году. Он был похоронен в Чехии. По чешским законам, после похорон родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище. По данным представителей украинской общины в Чехии, недавно ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии, выходец из Украины Владимир Михайлишин. Недавно он умер, и его сын Роман выразил намерение похоронить отца в могиле Олеся. 3 января на Ольшанском кладбище останки Олеся и его жены было принудительно эксгумированы, а в их могиле похоронен Михайлишин.

Напомним, сумская общественность обращалась к президенту с просьбой перезщахоронить поэта на родине -  вБелополье.

Общество Олександр Олесь
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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