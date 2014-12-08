Уроженца Сумщины Олександра Олеся перезахоронят в Киеве Кабмин принял решение о перевозке и перезахоронения останков Олександра Олеся.

Кабинет министров Украины принял решение о перевозке из Чехии в Украину останков поэта и писателя Олександра Олеся, а также перезахоронения их в Киеве.

Соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства. Вице-премьер-министр Геннадий Зубко отметил, что данное решение направлено на то, чтобы обеспечить доставку останков Олеся в Украину и перезахоронения его на Лукьяновском кладбище. В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что перезахоронение останков поэта является обязанностью власти. Напомним, Олесь умер в 1944 году. Он был похоронен в Чехии. По чешским законам, после похорон родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище. По данным представителей украинской общины в Чехии, недавно ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии, выходец из Украины Владимир Михайлишин. Недавно он умер, и его сын Роман выразил намерение похоронить отца в могиле Олеся. 3 января на Ольшанском кладбище останки Олеся и его жены было принудительно эксгумированы, а в их могиле похоронен Михайлишин.

Напомним, сумская общественность обращалась к президенту с просьбой перезщахоронить поэта на родине - вБелополье.