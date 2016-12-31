Сумским патрульным снова угрожали пистолетом

«За рулем автомобиля Opel Vivaro находится нетрезвый водитель. Он движется с улицы Харьковской в направлении выезда из города», - такое сообщение получили полицейские 17 января, около 14 часов.
Указанное авто, которое мчалось на огромной скорости, патрульные заметили на выезде из города и сразу поехали за ним. Остановить транспортное средство удалось в селе Верхняя Сыроватка.
Из автомобиля вышел водитель и пассажир, которые имели явные признаки алкогольного опьянения. Когда водитель хотел предоставить для проверки документы, пассажир начал забирать их и не хотел отдавать их инспекторам.
Как оказалось впоследствии, водитель не имел свидетельства о регистрации автомобиля. Услышав, что патрульные будут составлять на мужчину админматериалы за нарушение ПДД, пассажир начал нецензурно выражаться в сторону полицейских, совершал неправомерные действия и агрессивно реагировал на предупреждения инспекторов.
Вдруг мужчина снял с себя верхнюю одежду. Патрульные заметили у него на поясе кобуру, с предметом, похожим на пистолет.
«Ты хочешь проблем? Сейчас ты их получишь», - обратился он к патрульному и достал из кобуры предмет, похожий на оружие, и патроны и положил эти вещи в карман.
Руководствуясь действующим законодательством, полицейский обнажил и привел в готовность свое табельное оружие. Требование инспектора положить предмет на землю, 44-летний мужчина игнорировал, зато продолжал нецензурно выражаться в сторону патрульных.
Инспекторы выбрали нужный момент и применили к мужчине физическое воздействие и спецсредство - наручники.
Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. На водителя-нарушителя составили постановление по ст. 126 (Управление без соответствующих документов), пассажира доставили в отдел полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.
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