У Сумах пройдуть Дні «Дня» в Сумах Після Києва право стати першим містом, яке прийматиме експозицію найкращих світлин XVIII Міжнародної фотовиставки «День»-2016, вибороли Суми.

Дні «Дня» тут триватимуть з 20 січня до 5 лютого 2017 року. 140 вибраних фоторобіт із «Сімейного альбому України» (як називається фотовиставка) будуть розміщені в Сумській муніципальній галереї. Урочисте відкриття з участю авторів «Дня» відбудеться 20 січня о 17.00 у приміщенні муніципальної галереї за адресою: вул. Соборна, 27.

Ті, кому пощастило ознайомитися з попередньою фотовиставкою газети, яка відбулася в Сумах кілька років тому, безумовно, стануть її найпершими відвідувачами. Адже, щоб побачити експозицію, сюди приїздили люди з різних регіонів і навіть з інших країн.

Також усі відвідувачі виставки зможуть придбати книги «Бібліотеки газети «День» та оформити передплату на видання.

Також 20 січня о 13.00 студенти й викладачі Сумського державного університету та всі охочі матимуть змогу поспілкуватися з авторами газети про «День» як якісну альтернативу й узяти участь у представленні останньої книжкової новинки із солідної Бібліотеки газети — історичного видання, присвяченого українсько-болгарським зв’язкам, «Сестра моя, Софія…». Чекаємо на вас у конгрес-центрі Сумського державного університету, в конференц-залі на другому поверсі (вул. Покровська, 9/1).