У «Сум» могут быть новые инвестор и тренер Слухи о том, что ПФК «Сумы» под свое крыло могут взять новые инвесторы, имеют под собой почву.

Как рассказал директор «горожан» Владимир Присяжнюк, уже подписано предварительное трехстороннее соглашение между Сумским облсоветом, местным Научно-производственным объединением и потенциальными собственниками, пишет FootBoom. — Ждем только решения Набсовета объединения, которое является держателем контрольного пакета акций клуба. Если этот союз состоится, «Сумы», помимо нового спонсора, могут получить и другого главного тренера, — заявил функционер. По данным FootBoom, в этом случае вместо Павла Кикотя команду возглавит олимпийский чемпион Сеула-1988 Владимир Лютый, последним местом работы которого был грузинский «Зугдиди».