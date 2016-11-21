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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:03293

У «Сум» могут быть новые инвестор и тренер

Слухи о том, что ПФК «Сумы» под свое крыло могут взять новые инвесторы, имеют под собой почву.

Как рассказал директор «горожан» Владимир Присяжнюк, уже подписано предварительное трехстороннее соглашение между Сумским облсоветом, местным Научно-производственным объединением и потенциальными собственниками, пишет FootBoom.

— Ждем только решения Набсовета объединения, которое является держателем контрольного пакета акций клуба. Если этот союз состоится, «Сумы», помимо нового спонсора, могут получить и другого главного тренера, — заявил функционер.

По данным FootBoom, в этом случае вместо Павла Кикотя команду возглавит олимпийский чемпион Сеула-1988 Владимир Лютый, последним местом работы которого был грузинский «Зугдиди».

Спорт ПФК «Сумы»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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