У «Сум» могут быть новые инвестор и тренер

Как рассказал директор «горожан» Владимир Присяжнюк, уже подписано предварительное трехстороннее соглашение между Сумским облсоветом, местным Научно-производственным объединением и потенциальными собственниками, пишет FootBoom.
— Ждем только решения Набсовета объединения, которое является держателем контрольного пакета акций клуба. Если этот союз состоится, «Сумы», помимо нового спонсора, могут получить и другого главного тренера, — заявил функционер.
По данным FootBoom, в этом случае вместо Павла Кикотя команду возглавит олимпийский чемпион Сеула-1988 Владимир Лютый, последним местом работы которого был грузинский «Зугдиди».
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