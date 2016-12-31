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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:4047

На Сумщине за вымогательство денег полицейские задержали трех студентов

Сотрудники полиции направили в суд уголовное производство в отношении трех 18-летних жителей Конотопа, которые, угрожая применением физического насилия, вымогали у своего знакомого деньги. Подобный способ личного обогащения может стоить парням семилетнего лишения свободы.

О факте вымогательства денег у студента одного из учебных заведений Конотопа сотрудникам полиции сообщила мать потерпевшего. Женщина рассказала, что ночью в комнату общежития, где проживает ее 18-летний сын, зашли его знакомые. Под предлогом несуществующего долга, последние стали требовать у него 150 гривен, угрожая применением физического насилия. Поскольку денег у парня не было, один из злоумышленников отобрал его сотовый телефон, в качестве залога, до возвращения так называемого долга. Опасаясь угроз, парень в тот же день отдал необходимую сумму денег своим обидчикам, однако своего гаджета так и не получил.

По данному факту в полиции сразу открыли уголовное производство по ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство) и начали досудебное расследование.

В ходе проведения которого правоохранители установили всех подозреваемых - трех 18-летних местных жителей, один из которых уже был судим за совершение имущественного преступления и находился на испытательном сроке. В содеянном все трое сознались. Ребята объяснили, что таким образом решили раздобыть денег на развлечения. Признаются, что телефон, который они отобрали, в тот же день сдали в ломбард за 500 гривен, а полученные таким образом средства поделили между собой.

Сейчас сотрудники полиции уже вернули потерпевшему его мобильный, а уголовное производство за вымогательство в отношении всех фигурантов дела направили в суд. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Вымогательство Конотоп
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